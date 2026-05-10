Pellegatti: "Se dovessi giocare 10 euro sulla permanenza di Allegri anche in caso di Champions, non li butterei"

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Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso a MilanNews.it sul futuro di Massimiliano Allegri: "Non illudetevi troppo che Massimiliano Allegri rimanga. Io in questo momento mi auguro che rimanga, perché io sono allegriano, ma non sono ottimista. Se non si arriva in Champions non rimarrà sicuramente, se andassimo in Champions vorrei che rimanesse ma se mi dicessi di giocare dieci euro non li giocherei. Se rimane Furlani, no sicuramente dopo quello che è successo a gennaio. Cambiasse qualcosa, bisogna vedere cosa cambiera: ma adesso non sono molto ottimista"

Se rimane Furlani ci sono grosse chance che arrivi D'Amico con Italiano, anche se andassimo in Champions. Chiamare D'Amico e Italiano con la Champions e mandare via Allegri è una mossa che è difficile fare con questo mood e che a me non piace. Se dovesse andare via Furlani per me non vengono nè D'Amico, nè Italiano. È il sesto anno che a maggio abbiamo questi problemi: nell'anno dello Scudetto, abbiamo vinto e hanno rinnovato Maldini il 30 giugno; l'anno dopo lo hanno mandato via; l'anno scorso con l'incertezza su Pioli e con Fonseca e Conceicao. Non avevo dubbi e sapevo già che ieri sarebbe stata una conferenza stampa che non avrebbe suscitato ulteriori turbolenze. La linea di Massimiliano Allegri è sempre stata una linea molto vicina alla società, dai tempi di Berlusconi e Galliani, dai tempi di Agnelli, senza ovviamente creare mezze frasi e titoloni. Un amico mi ha sempre detto che le domande vanno fatte, poi arrivano le risposte che arrivano: però le domande le abbiamo fatte"