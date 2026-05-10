Bacconi: "A parte Pavlovic, nessuno si prende responsabilità: questo il problema del Milan"

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Adriano Bacconi, personaggio del mondo della televisione ed ex allenatore e preparatore calcistico, è intervenuto come ospite negli studi di DAZN durante Tutti in gioco e ha parlato di Strahinja Pavlovic, difensore rossonero e uno dei calciatori più positivi in questa stagione del Milan. Il suo commento sulle caratteristiche del serbo e in generale sull'atteggiamento poco propositivo della formazione rossonera.

Il commento di Bacconi su Pavlovic e il Milan in generale: "L'unico che spacca il pressing avversario e si propone è Pavlovic: lui ha la personalità e la fisicità per partire palla al piede e creare qualcosa, magari anche nella confusione ma crea qualcosa. Nessun altro si prende delle responsabilità e questo sembra essere un po' il vero problema del Milan che, sotto pressione adesso perché rischia di nuovo la sua posizione in Champions, va ancora più in difficoltà perché c'è un po' di paura e prima magari giocavano con più sicurezza.