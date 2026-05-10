Milan, stasera non puoi più nasconderti: decidi che stagione vuoi raccontare

vedi letture

Milan-Atalanta non sarà una partita qualunque. È una notte che può segnare una stagione, forse anche qualcosa di più. Il Milan di Massimiliano Allegri arriva all'appuntamento di questa sera con l'obbligo di dare una risposta forte sul campo e un ambiente spaccato, mentre San Siro si prepara a contestare Giorgio Furlani e la gestione societaria dopo giorni di petizioni, cori annunciati e malcontento crescente. Ma attenzione: se la squadra non dovesse rispondere presente, il bersaglio potrebbe allargarsi molto in fretta.

Il clima è rovente, ma il campo non aspetta

Oggi il popolo rossonero manifesterà prima e dopo la gara contro Giorgio Furlani, simbolo di una frattura oramai evidente tra tifoserie e club. Nel corso dei 90 minuti ci sarà massimo sostegno nei confronti della squadra, ma Allegri, esperto com'è, sa bene che il calcio non concede alibili infiniti: il Milan ha perso quattro delle ultime 7 partite ha segnato appena un gol nelle ultime cinque, numeri che raccontano un crollo tecnico prima ancora che emotivo. I fischi di Reggio Emilia sono ancora freschi, ma in caso di un'altra prova senza anima potrebbero diventare soltanto l'antipasto di una contestazione ancora più dura.

La Juve ha sorpassato: ora vincere è l'unica strada

Come se non bastasse, ieri la Juventus ha fatto il suo battendo il Lecce e scavalcando proprioil prima al terzo posto, salendo a quota 68 e lasciando i rossoneri a 67. Il margine si è assottigliato, il tempo pure. Dopo dieci mesi di lavoro, buttare tutto nelle ultime curve sarebbe imperdonabile. Contro l'Atalanta non servirà dunque solo vincere, ma anche dimostrare che questa squadra ha ancora nervi, orgoglio e fame. Perché da stasera, più che la classifica, sarà il Milan stesso a dover decidere che stagione vuole raccontare.