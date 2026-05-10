Gimenez a caccia del gol perduto: Santiago non segna in Serie A da un anno

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Questa sera il Milan ospiterà a San Siro l'Atalanta e per questa gara Massimiliano Allegri sta valutando anche novità di formazione rispetto all'ultimo match perso contro il Sassuolo. Una di questa dovrebbe essere in attacco dove Santiago Gimenez dovrebbe trovare spazio dal primo minuto dopo diversi mesi: l'ultima volta risale infatti al 28 ottobre scorso quando giocò da titolare proprio contro i nerazzurri a Bergamo.

A SECCO DA UN ANNO IN SERIE A

Il messicano è ancora a secco in questa Serie A (in questa stagione ha segnato una sola rete in Coppa Italia contro il Lecce) e che non va in gol nel massimo campionato italiano da un anno: era il 9 maggio 2025 e il centravanti rossonero siglò una doppietta al Bologna. Da quel giorno è iniziato però un lungo digiuno a cui Santi spera di porre finalmente fine domenica sera contro l'Atalanta.