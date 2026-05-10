Il bel gesto del Milan: i giovani rossoneri entrano accompagnati dalle mamme

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Oggi, domenica 10 maggio, in tutto in mondo si celebra la Festa della Mamma. Una festa che giustamente viene sempre di più evidenziata con iniziative significative nel mondo dello sport. Questa sera, per esempio, i giocatori del Milan per il terzo anno consecutivo giocherà con il nome delle proprie madri sulle spalle. Un'opportunità, questa, data a tutte le squadre di Serie A che lo desiderano e che ha avuto molto successo nelle ultime stagioni.

Il Milan internamente ha trovato anche un altro modo per celebrare le mamme e lo ha fatto con i calciatori delle giovanili rossonere. Sul profilo di Milan Futuro, infatti, è stato pubblicato un video dei giovanissimi milanisti che entrano in campo accompagnati dalle rispettive madri, mano nella mano. Questa la caption del post: "La Festa della Mamma ha tutto un altro sapore quando sei tu a prenderla per mano".