La Cremonese vince e si regala una chance, la Fiorentina è ufficialmente salva
Due le partite che si sono giocate questo pomeriggio alle ore 15 nella domenica valida per la 36^ e terzultima giornata del campionato di Serie A Enilive. Il risultato più importante è arrivato dallo "Zini" dove la Cremonese ha vinto 3-0 contro il già retrocesso Pisa e si è regalata nuove chance salvezza nella lotta testa a testa contro il Lecce: solo un punto ora di ritardo dai salentini, mentre sono 6 le lunghezze di svantaggio dal Cagliari che ancora non può dirsi matematicamente salvo. Per i grigiorossi in gol Vardy, Bonazzoli e Okereke. L'aritmetica arriva invece per la Fiorentina che chiude così una stagione da incubo: è bastato uno 0-0 ai viola, in casa contro il Genoa.
VENERDÌ 8
ore 20.45, Torino-Sassuolo 2-1
SABATO 9
ore 15, Cagliari-Udinese 0-2
ore 28, Lazio-Inter 0-3
ore 20.45, Lecce-Juventus 0-1
DOMENICA 10
ore 12.30, Hellas Verona-Como 0-1
ore 15, Fiorentina-Genoa 0-0
ore 15, Cremonese-Pisa 3-0
ore 18, Parma-Roma
ore 20.45, Milan-Atalanta
LUNEDÌ 11
ore 20.45, Napoli-Bologna
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