La Cremonese vince e si regala una chance, la Fiorentina è ufficialmente salva

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Due le partite che si sono giocate questo pomeriggio alle ore 15 nella domenica valida per la 36^ e terzultima giornata del campionato di Serie A Enilive. Il risultato più importante è arrivato dallo "Zini" dove la Cremonese ha vinto 3-0 contro il già retrocesso Pisa e si è regalata nuove chance salvezza nella lotta testa a testa contro il Lecce: solo un punto ora di ritardo dai salentini, mentre sono 6 le lunghezze di svantaggio dal Cagliari che ancora non può dirsi matematicamente salvo. Per i grigiorossi in gol Vardy, Bonazzoli e Okereke. L'aritmetica arriva invece per la Fiorentina che chiude così una stagione da incubo: è bastato uno 0-0 ai viola, in casa contro il Genoa.

VENERDÌ 8

ore 20.45, Torino-Sassuolo 2-1

SABATO 9

ore 15, Cagliari-Udinese 0-2

ore 28, Lazio-Inter 0-3

ore 20.45, Lecce-Juventus 0-1

DOMENICA 10

ore 12.30, Hellas Verona-Como 0-1

ore 15, Fiorentina-Genoa 0-0

ore 15, Cremonese-Pisa 3-0

ore 18, Parma-Roma

ore 20.45, Milan-Atalanta

LUNEDÌ 11

ore 20.45, Napoli-Bologna