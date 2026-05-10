Serie A, la classifica aggiornata: Cremonese a -1 dal Lecce, Fiorentina salva

vedi letture

La vittoria per 3-0 della Cremonese sul Pisa tiene vivissima la lotta salvezza in vista delle ultime due giornate, con tre squadre ancora coinvolte. I grigiorossi, terzultimi e a oggi in Serie B, pagano un punto dal Lecce e sei dal Cagliari. I sardi ancora non sono tranquilli ma è pur vero che una rimonta da dietro appare complicata. Chi invece festeggia la salvezza è la Fiorentina che con lo 0-0 in casa contro il Genoa guadagna il punto necessario e mette una pietra sopra a una stagione travagliata.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

1. Inter 85*

2. Napoli 70

3. Juventus 68*

4. Milan 67

5. Como 65*

6. Roma 64

7. Atalanta 55

8. Lazio 51*

9. Udinese 50*

10. Bologna 49

11. Sassuolo 49*

12. Torino 44*

13. Parma 42

14. Genoa 41*

15. Fiorentina 38*

16. Cagliari 37*

17. Lecce 32*

18. Cremonese 31*

19. Verona 20*

20. Pisa 18*

*una partita in più