Serie A, la classifica aggiornata: Cremonese a -1 dal Lecce, Fiorentina salva
La vittoria per 3-0 della Cremonese sul Pisa tiene vivissima la lotta salvezza in vista delle ultime due giornate, con tre squadre ancora coinvolte. I grigiorossi, terzultimi e a oggi in Serie B, pagano un punto dal Lecce e sei dal Cagliari. I sardi ancora non sono tranquilli ma è pur vero che una rimonta da dietro appare complicata. Chi invece festeggia la salvezza è la Fiorentina che con lo 0-0 in casa contro il Genoa guadagna il punto necessario e mette una pietra sopra a una stagione travagliata.
LA CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Inter 85*
2. Napoli 70
3. Juventus 68*
4. Milan 67
5. Como 65*
6. Roma 64
7. Atalanta 55
8. Lazio 51*
9. Udinese 50*
10. Bologna 49
11. Sassuolo 49*
12. Torino 44*
13. Parma 42
14. Genoa 41*
15. Fiorentina 38*
16. Cagliari 37*
17. Lecce 32*
18. Cremonese 31*
19. Verona 20*
20. Pisa 18*
*una partita in più
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