Gasperini sulla Champions: "La Juve deve sbagliare una partita, il Milan due"

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Alle ore 18 scende in campo la Roma, in una partita che interessa da molto vicino anche il Milan: i giallorossi sono infatti la rivale principale per la Champions League, al momento a 3 punti di distacco dai rossoneri che però hanno il vantaggio dello scontro diretto e che dunque nel caso di arrivo a pari punti si ritroverebbero davanti. Oggi la formazione di Gianpiero Gasperini affronta allo stadio "Ennio Tardini" un Parma già salvo ma squadra sempre ostica da affrontare.

Nel pre-partita, ai microfoni di Sky Sport, l'allenatore della Roma ha parlato dell'obiettivo Champions League, sottolineando che la qualificazione non dipende solamente dalla formazione capitolina: "Corsa sul Milan o sulla Juventus? Innanzitutto su noi stessi, non abbiamo margini di errore, possiamo solamente vincere. Dopo la matematica è quella, la Juventus deve sbagliare una partita, il Milan due"