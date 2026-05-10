Nesti: "Cosa sarebbe stato il campionato della Juventus con Vlahovic?"

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Ieri la Juventus ha vinto a Lecce grazie al gol segnato da Dusan Vlahovic dopo appena 11 secondi di partita: tanto è bastato ai bianconeri per mettersi momentaneamente davanti al Milan nella corsa alla prossima Champions League. E proprio i rossoneri, specialmente se rimarrà Allegri l'anno prossimo e se il centravanti serbo non rinnoverà il suo contratto a Torino, sono una delle squadre in lizza per essere la prossima destinazione di Vlahovic. A parlare dell'attaccante il giornalista Carlo Nesti su Tuttomercatoweb.com.

Il commento di Carlo Nesti su Dusan Vlahovic dopo Lecce-Juventus: "La partita ha messo a nudo un grande rimpianto. Cosa sarebbe stato il campionato bianconero con Vlahovic? É mancato, infatti, proprio quando la formazione stava cambiando pelle, diventando più offensiva. E quindi annullava il difetto, direi storico, perché riguarda sia quest'anno che l'anno scorso, di non servire adeguatamente il centravanti. Qui non parliamo, per decoro, di David e di Openda".