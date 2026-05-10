VIDEO MN - Il Milan è arrivato a San Siro per la sfida con l'Atalanta

VIDEO MN - Il Milan è arrivato a San Siro per la sfida con l'Atalanta
Ieri alle 19:23News
di Francesco Finulli
fonte dai nostri inviati a San Siro, De Angelis e Agnoli

Come viene riportato dall'inviato di MilanNews.it, il pullman rossonero è arrivato in questi istanti a San Siro per la gara che si giocherà alle 20.45 contro l'Atalanta: partita di vitale importanza per l'obiettivo Champions League, rimesso in discussione dopo i bruttissimi risultati dell'ultimo mese e mezzo oltre che in generale del girone di ritorno. 

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