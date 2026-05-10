Stramaccioni: "La protesta dei tifosi ha un indirizzo preciso: l'AD Giorgio Furlani. Quattro anni di proteste, un obiettivo preciso"

vedi letture

Andrea Stramaccioni, nel pre partita di Milan-Atalanta su DAZN, parla della protesta in atto del tifo rossonero nei confronti dell’AD Furlani:

“Facciamo un po’ di ordine anche noi. Io credo che la protesta dei tifosi del Milan abbia un indirizzo preciso: la figura dell’AD Giorgio Furlani, e va a salvare la professionalità di Tare e Allegri, considerati di livello per portare fuori il Milan da questa situazione. Il Milan spende 100 milioni per Jashari, Estupinan, Ricci e Nkunku: nessuno è titolare del Milan. Questa direzione è ben chiara e precisa, nel comunicato della Curva Sud c’è un nome preciso, quello di Furlani, che viene detto interferire nelle scelte tecniche anche nel mese di gennaio. Quattro anni di proteste, ma c’è un obiettivo preciso”.