Milan e Atalanta unite da un record in comune in questo campionato

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Ieri alle 21:00News
di Niccolò Crespi

Sarà un finale di stagione ancora tutto da vivere per il Milan di Massimiliano Allegri, impegnato nella propria corsa Champions. L’ultimo periodo non è stato certamente di forma. La doppia debacle contro Napoli e Udinese unito allo scialbo pareggio contro la Juventus e alla recente sconfitta di Sassuolo fanno capire come tra i rossoneri ci siano tante difficoltà. Dai pochi gol a una questione sicuramente caratteriale e fisica. Questa sera contro l’Atalanta sarà una sfida davvero cruciale per il destino del Milan.

VERSO MILAN-ATALANTA - STATISTICHE E NUMERI PRE PARTITA 

Atalanta e Milan sono le due squadre che hanno subito meno gol nel corso della ripresa in questa Serie A (15); i bergamaschi sono, con la Cremonese, una delle uniche due squadre ad aver concesso più reti prima dell'intervallo che dopo (17 e 15). Inoltre, l'Atalanta è rimasto imbattuta in nove degli ultimi 11 incontri esterni contro il Milan in Serie A (4V, 5N); inoltre, dopo l'1-0 del 20 aprile 2025, i nerazzurri potrebbero vincere due trasferte consecutive contro i rossoneri nel torneo per la prima volta dal 1943 (tre di seguito in quell'occasione).