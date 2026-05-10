MIL-ATA (0-3): paperona di Maignan. La Dea firma il tris con Raspdori

MIL-ATA (0-3): paperona di Maignan. La Dea firma il tris con RaspdoriMilanNews.it
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Ieri alle 22:00News
di Lorenzo De Angelis

Ed anche il secondo tempo segue lo stesso spartito del primo. Il Milan entra in campo con atteggiamento e testa sbagliata, prendendo subito il terzo gol che porta la firma di Giacomo Raspadori, con la partecipazione di un Mike Maignan che si rende protagonista di una papera che pone con ogni probabilità la parola fine anche ad un'eventuale speranza rimonta, sempre che ci siano state. 

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN-ATALANTA

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Gimenez. A disp.: Terracciano, Pittarella, Odogu, Athekame, Estupinan, Jashari, Fofana, Nkunku, Fullkrug. All. Allegri

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. A disp.: Sportiello, Kossounou, Bakker, Musah, Samardzic, Pasalic, Scamacca, Zalewski, Sulemana. All. Palladino