Milan indegno, una vittoria e tre gol nelle ultime sei partite

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Il Milan dell'ultimo mese e mezzo (per stare stretti) è indegno. I rossoneri hanno un ruolino di marcia davvero da film horror: nelle ultime sei gare il Diavolo ha vinto una sola partita e segnato solo tre gol. Vittoria e un gol contro l'Hellas Verona già ampiamente retrocesso, le altre due reti questa sera a partita già compromessa. Veramente un finale di stagione disastroso e non sembra esserci limite al peggio, tanto che anche la Curva Sud e molti tifosi, stufi di una prestazione molle e senza nerbo, hanno lasciato lo stadio dopo il tris della Dea.

Questo il tabellino di Milan-Atalanta, match valido per la trentaseiesima giornata di Serie A.

MILAN-ATALANTA 2-3

Marcatori: 7’ Ederson, 29’ Zappacosta, 52’ Raspadori, 88’ Pavlovic, 90’+4 Nkunku

LE FORMAZIONI

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter (dal 59’ Athekame), Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Loftus-Cheek (dal 46’ Nkunku), Ricci, Rabiot, Bartesaghi (dal 80’ Estupinan); Leão (dal 59’ Fofana), Gimenez (dal 59’ Fullkrug). A disp.: Pittarella, Terracciano, Odogu, Jashari. All.: Allegri.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini (dal 48’ Kossounou [dal 63’ Ahanor]), Hien, Kolašinac; Zappacosta (dal 55’ Bellanova), De Roon, Éderson, Zalewski; De Ketelaere (dal 63’ Pasalic), Raspadori; Krstović. A disp.: Rossi, Sportiello, Obrić; Bakker, Musah, Samardžić; Scamacca, Sulemana, Vavassori. All.: Palladino

Arbitro: Zufferli di Udine.

Ammoniti: 34’ Leao, 70’ Hien, 90’ Estupinan, 90’ Saelemaekers, 90’+5 Krstovic, 90’+6 Bellanova.

Recupero: 3’ 1T, 6’ 2T.