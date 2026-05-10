live mn Palladino: "Oggi non posso parlare del Milan. Con il loro 3-5-2, sapevamo di poterli bucare sulla trequarti dopo aver girato sugli esterni"

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Raffaele Palladino, allenatore dell'Atalanta, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Atalanta, sfida valida per la 36esima giornata di Serie A. Segui le sue dichiarazioni in diretta con il live testuale su MilanNews.it.

Lo stadio si è svuotato...

"L'aspetto mentale nel calcio è importantissimo. Oggi non posso parlare del Milan, ma dei miei ragazzi: sono arrivati qui molto carichi, dopo una settimana particolare. Hanno risposto in maniera unita, da grande gruppo, da chi rema tutti dalla stessa parte. Abbiamo giocato conntro una squadra forte, segnando tanto e creando tanto. È stato bello soffrire anche alla fine".

Cosa ha imparato?

"Si impara tutti i giorni. Si è creata una magia unica all'interno dello spogliatoio. Spero che anche l'anno prossimo ci sia la possibilità di continuare con questo gruppo perché mi hanno dato tanto".

Raspadori?

"Ha fatto una partita incredibile, straordinaria sia a livello tecnico che in fase di non possesso. Ha marcato Ricci per poi attaccare nelle zone che gli piaccioni di più. Sono felice che abbia segnato. Per noi è un giocatore importante. Ma tutti abbiamo fatto belle prestazioni. Anche le ultime, sono state ottime della squadra, ma eravamo stati poco cinici e poco lucidi davanti".

L'Atalanta sapeva bene come fare male al Milan...

"I ragazzi sono stati bravi ad eseguire il piano gara. Sapevamo che il Milan si difendeva col 3-5-2 e che potevamo avere spazio sulla trequarti, così da poterli bucare centralmente dopo aver girato palla sugli esterni".

Tiferà Inter mercoledì?

"Io tifo per i miei ragazzi, anche se sappiamo che il destino non è tutto nelle nostre mani. Sappiamo poi che il nostro tifo penderà un po' più dell'Inter".

Cori per lei dai tifosi...

"Li ho sentiti e li ho ringraziati. Spero di essere apprezzato dai ragazzi, dai tifosi e dalla società per il lavoro che ho fatto. Non ho rimpianti. Ma il destino non è nelle mie mani: è la società che decide".