Milan in ritiro? Caldara: "Deve essere condiviso da tutti. Se cominciano i muguni è peggio"

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Nel post partita di DAZN, dopo l'ennesima sconfitta stagionale, Igli Tare ha paventato la possibilità di fare qualche giorno di ritiro verso la partita di Genova. In studio c'è Mattia Caldara, ex rossonero, che dice la sua sulla situazione difficile in casa Milan:

"Credo che questo ultimi mese e mezzo sia l’emblema del momento difficile. Credo che i calciatori siano consapevoli del momento duro e penso che accettino ben volentieri il ritiro. Ma deve essere condiviso tra tutti. Se cominciano i mugugni, se inizi a non allenarti bene poi è peggio. Bisogna toccare i tasti giusti. Non è mai facile, deve essere una cosa condivisa. Momento davvero complicato. Riunirsi tutti in questo momento credo sia la cosa più difficile, remare tutti dalla stessa parte diventa fondamentale. In 180 minuti ora conta fare due vittorie. Non andare in Champions diventa una stagione fallimentare per il Milan".