live mn Allegri: "Ritiro? Deciderò quando sapremo la data. Con quelli che abbiamo andiamo a Genova e giochiamo"

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Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Atalanta, sfida valida per la 36esima giornata di Serie A. Segui le sue dichiarazioni in diretta con il live testuale su MilanNews.it.

Andrete in ritiro?

"Martedì ci ritroviamo, domani sapremo quando giocheremo. Una volta che sapremo quando giocheremo, da lì farò il programma della settimana. Dovremo preparare bene Genova. Non ci rimane altro che vincerla. Vediamo il positivo: siamo tornati a far gol. Poi la prestazione della squadra non è stata positiva. Alla prima occasione abbiamo preso gol, anche in maniera troppo facile, e ci siamo disordinati. Le pressioni del fatto di avere paura di non arrivare in Champions non sono facili da sopportare. Nelle prossime due conteranno le motivazioni".

Saelemaekers si è fatto ammonire da diffidato...

"Con quelli che abbiamo andiamo a Genova e giochiamo. Alexis ha avuto una reazione sbagliata ed era giusto venisse ammonito, anche se una reazione del genere in quel momento lì ci poteva stare".

Da cosa ripartirà?

"È più di un mese che alterniamo risultati buoni a delle sconfitte... Da martedì, quando ci ritroveremo, ci sarà solo da pensare alla partita col Genoa con grande fiducia. Però è normale che se non faremo punti è giusto stare fuori dalla Champions. Dobbiamo mettere a posto la fase difensiva della squadra per non lasciare i difensori nell'uno contro uno".

Manca anche un po' di condizione?

"No, la squadra sta bene. Però siamo in un momento in cui hai pressione addosso, come è normale. Però non serve parlare della partita di oggi: serve solo recuperare energie, ritrovarsi e pensare al Genoa. Bisognerà avere coraggio, perché la classifica dice che siamo ancora in lotta per la Champions. Però inutile nascondersi: se non facciamo risultati, è giusto non andare in Champions".