Tare: "Dobbiamo passare dalle parole ai fatti. Magari forse andando qualche giorno prima tutti insieme in ritiro"

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Il DS del Milan Igli Tare ha parlato a DAZN al termine di Milan-Atalanta 2-3. Queste le sue dichiarazioni dopo l’ennesima sconfitta del 2026.

Che sensazioni ha? Cosa sta succedendo al Milan?

“Vedendo le ultime partite l’attenzione, quella giusta, è mancata. Inutile nasconderci. Dobbiamo prenderci tutti le nostre responsabilità. I tifosi meritano un’altra squadra. L’unica cosa buona in questo momento è che il nostro destino ce l’abbiamo ancora nelle nostre mani. Prendiamo di buono quello che è successo nell’ultima mezz’ora. Dobbiamo analizzare bene quello che è successo stasera e nelle ultime 6-7 settimane e dobbiamo concentrarci per raggiungere questo traguardo molto importante. Veniamo da 10 mesi fatti molto bene e quest’ultimo mese e mezzo che abbiamo un po’ stonato”.

Non è un bel segnale quando escono nuovi nomi papabili per il suo ruolo… È già in discussione il ruolo di DS?

“Onestamente non ho avuto nessun segnale da parte della società. Mi concentro totalmente sul lavoro. Se raggiungiamo l’obiettivo abbiamo fatto un grande lavoro. Tutto il resto fa parte del nostro mestiere, tutte le speculazioni… Se sei a questo livello devi saper leggere tutta la pressione attorno a te, non è importante. Per me è importante mantenere la calma, tenere la testa giusta per affrontare le ultime due partite”.

Quanto ha pesato la contestazione di questa sera? La terza degli ultimi tre anni a fine stagione:

“I tifosi hanno il diritto di contestare. Il loro pensiero è fondamentale. In questo momento vedo più un problema mentale. La squadra non è serena, ha perso un po’ di tranquillità. Quello che abbiamo avuto nei mesi passati. Ma anche il fatto che da quando siamo usciti dalla lotta per il primo posto il distacco che abbiamo avuto dalle altre ci ha tolto qualcosa. Adesso è importante avere la mente fredde, dobbiamo accettare le critiche che sono giuste, ma allo stesso tempo dobbiamo saper reagire perché nelle ultime due partite dobbiamo cercare di raggiungere questo obiettivo che ci porta un passo in avanti per il futuro”.

Da Direttore esperto come vuoi proteggere la squadra questa settimana?

“Abbiamo analizzato insieme al mister l’andamento… in questo momento abbiamo parlato davanti alla squadra dicendo che tutto ciò che gira intorno a noi ci deve portare via poco di energie, ma dobbiamo rimanere concentrati. La reazione dei leader della squadra dopo la partita è stata quella giusta, ora dobbiamo passare dalle parole ai fatti e domenica prossima abbiamo un match point importante. Dobbiamo farlo nella maniera giusta, magari forse andando qualche giorno prima tutti insieme in ritiro per analizzare tutto quello che serve per arrivare a quello che vogliamo”.