Serie A, la classifica aggiornata: Milan quarto a pari punti con la Roma
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Il Milan perde a San Siro contro l'Atalanta al termine di una partita folle, che ha visto la formazione di Massimiliano Allegri andare sotto di 3 reti con la speranza addirittura di riacciufarla nel finale dopo i gol di Pavlovic e Nkunku. Nonostante lo sforzo, comunque, il Diavolo perde l'ennesima di questa seconda parte di stagione, complicando ulteriormente il proprio rientro in Champions League, visto che adesso la Roma è a pari punti.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 85
Napoli 70
Juventus 68*
Milan 67*
Roma 67*
Como 65*
Atalanta 58*
Lazio 51*
Udinese 50*
Bologna 49
Sassuolo 49*
Torino 44*
Parma 42*
Genoa 41*
Fiorentina 38*
Cagliari 37*
Lecce 32*
Cremonese 31*
Verona 20*
Pisa 18*
*una partita in più
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