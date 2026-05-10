Serie A, la classifica aggiornata: Milan quarto a pari punti con la Roma

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Il Milan perde a San Siro contro l'Atalanta al termine di una partita folle, che ha visto la formazione di Massimiliano Allegri andare sotto di 3 reti con la speranza addirittura di riacciufarla nel finale dopo i gol di Pavlovic e Nkunku. Nonostante lo sforzo, comunque, il Diavolo perde l'ennesima di questa seconda parte di stagione, complicando ulteriormente il proprio rientro in Champions League, visto che adesso la Roma è a pari punti.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 85

Napoli 70

Juventus 68*

Milan 67*

Roma 67*

Como 65*

Atalanta 58*

Lazio 51*

Udinese 50*

Bologna 49

Sassuolo 49*

Torino 44*

Parma 42*

Genoa 41*

Fiorentina 38*

Cagliari 37*

Lecce 32*

Cremonese 31*

Verona 20*

Pisa 18*

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