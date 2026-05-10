Allegri a Milan TV: "Abbiamo ancora il destino nelle nostre mani. Serve lo spirito dell'ultima mezz'ora"

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Massimiliano Allegri, al termine di Milan-Atalanta 2-3, è intervenuto ai microfoni di Milan TV per commentare la quinta non vittoria nelle ultime sei gare, oltre che la seconda sconfitta consecutiva e la terza nelle ultime quattro. Le sue dichiarazioni.

Ci aiuta a capire il momento della squadra?

"Sicuramente è un momento difficile. È inutile guardarsi indietro: abbiamo una settimana per preparare la partita di Genova. Ripartiamo dall'ultima mezz'ora dove abbiamo ritrovato il gol finalmente. Purtroppo abbiamo preso gol a inizio partita, per demeriti nostri. Abbiamo ancora il destino nelle nostre mani"

Nkunku è un'opzione per Genova?

"Bisogna avere lo spirito come quello dell'ultima mezz'ora. Sappiamo che sarà difficile perché a Genova non è mai semplice"

Bisogna essere consapevoli che abbiamo il destino nelle nostre mani?

"Assolutamente sì, ci sono momenti difficili ma nessuno se lo sarebbe immaginato un momento di difficoltà così. C'è solo da mettersi lì, lavorare e cercare di vincere la prossima partita"