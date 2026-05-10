Costacurta: "Cacciare Maldini è stato un errore. Anche chi non lo conosce lo sa"
Nel post partita di Milan-Atalanta, sfida che ha visto la formazione di Raffaele Palladino vincere per 2 a 3, Alessandro Costacurta è intervenuto negli studi di Sky Sport per commentare momento e prestazione della formazione di Massimiliano Allegri: “Non è un primo tempo di oggi. È figlio della partita con l’Udinese, la Juve, il Sassuolo. Nella mia opinione si sono anche impegnati, ma perdi lucidità…e questa è la prestazione. Sono arrivati con il fiato corto nel momento più importante della stagione”.
Cacciare Maldini è stato il più grande errore degli ultimi anni?
“Anche chi non lo conosce sa che è stato un errore. È davanti agli occhi che tante sono state le scelte sbagliate. Paolo è stato bravo in quegli anni a creare un certo ambiente, e sono sicuro che l’ha fatto, perché so quanto gli interessa creare delle basi per uno spogliatoio che dia energie, positività e coraggio”.
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