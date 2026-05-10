Stramaccioni: "Dalla sconfitta contro la Lazio il Milan sarebbe quartultimo. Sta rischiando di rovinare tutto"

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Andrea Stramaccioni commenta a DAZN il 2026 folle del Milan, che dal post derby ha avuto un ruolino quasi da retrocessione. Questa la sua analisi dopo la sconfitta contro l’Atalanta:

“Cinque sconfitte, pesanti. È dura da leggere per una squadra che lotta per la Champions. Da quel Lazio-Milan sarebbe quartultimo, avrebbe fatto meglio solo di Lecce, Pisa e Verona. Il Milan sta rischiando di rovinare tutto. La stagione era stata, tra alti e bassi, positiva. Con un finale così rischi di rovinare tutto”.