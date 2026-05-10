Ferrara: "Mettere in discussione a due giornate dalla fine qualcosa che era a portata di mano deve far riflettere tutto l’ambiente"

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Ciro Ferrara commenta a caldo, a DAZN, la sconfitta del Milan contro l’Atalanta. A San Siro finisce 2-3 per la Dea e il Milan scivola ancora in classifica: ora è quarto.

“Milan, soprattutto nel primo tempo, molto molto passivo. Vittoria meritata dell’Atalanta, anche se nel finale c’è stata una reazione, anche se quella reazione i tifosi del Milan l’avrebbero voluta ad inizio partita, immediatamente, per portare a casa il risultato. Mettere in discussione a due giornate dalla fine qualcosa che era a portata di mano deve far riflettere tutto l’ambiente. La prestazione oggi è stata negativa, parliamoci chiaramente. Tutti si aspettavano una risposta, e una risposta non c’è stata”.