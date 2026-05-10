MIL-ATA (0-3): triplo cambio nel Milan. Fischi assordanti per Leao e compagni

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Massimiliano Allegri sta provando in qualche modo a dare una scossa ad una squadra che non ne ha più. Al minuto 59 il tecnico rossonero ha infatti optato per un triplo cambio: dentro Fullkrug, Athekame e Fofana per Gimenez, De Winter e Leao. Al momento dell'annuncio dei cambi San Siro si è lasciato andare ad un'ondata di fischi che non ha risparmiato praticamente nessuno.

Nel frattempo, la Curva Sud ha deciso di contestare anche la squadra svuotando il proprio settore di appartaneneza, ovvero il secondo anello blu.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN-ATALANTA

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Gimenez. A disp.: Terracciano, Pittarella, Odogu, Athekame, Estupinan, Jashari, Fofana, Nkunku, Fullkrug. All. Allegri

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. A disp.: Sportiello, Kossounou, Bakker, Musah, Samardzic, Pasalic, Scamacca, Zalewski, Sulemana. All. Palladino