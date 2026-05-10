MIL-ATA (0-3): ormai è corrida. Saltati gli schemi in un San Siro surreale

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Surreale. È l'unica parola adatta a descrivere gli ultimi 10-15 minuti di partita a San Siro. Stadio ammutolito, Curva Sud che ha abbandonato il settore, squadra che è in campo senza nessun senso logico: i giocatori del MIlan sembrano una mandria imbizzarrita che rincorre il pallone da una parte all'altra senza un'idea precisa. Nkunku ha sfiorato l'eurogol saltando mezza squadra e poi sparando addosso a Carnesecchi, Kristovic si è mangiato il 4-0 da due passi. Corrida a San Siro.