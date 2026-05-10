MN - Tsunami di fischi di tutto lo stadio alla squadra. All'intervallo Milan sotto di 2 gol, i tifosi sono insofferenti

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Bordata di fischi incredibile di tutto lo stadio nei confronti dei giocatori rossoneri, che nei primi 45 minuti della sfida contro l'Atalanta hanno offerto una prestazione veramente di basso livello, sia dal punto di vista tecnico e sia dal punto di vista della personalità.

Sotto 2-0, la squadra di Allegri torna negli spogliatoi con una marea di fischi di quelle veramente importanti, come poche volte se ne sono sentite negli ultimi periodi a San Siro. La Curva Sud li accompagna con “Tirate fuori i coglioni” e “Ci avete rotto il cazzo”. Per variare, anche “Via le merde dal nostro Milan”. Dopo la lunga contestazione verso Giorgio Furlani accenni di dissenso anche verso i giocatori, che stanno facendo scivolare via una qualificazione Champions che sembrava ormai cosa fatta. E invece no, con una marea di fischi a condire il momentaccio.