MIL-ATA (1-3): Pavlovic accorcia le distanze. Sfilza di gialli per i diffidati del Milan
Il solito Strahinja Pavlovic segna all'88esimo minuto il gol per l'onore. Poco dopo la rete del serbo sono arrivate una sfilze di brutte notizie per Allegri in vista della sfida di Genova, considerate le ammonizioni per Estupinan e Saelemaekers, entrambi diffidati.
LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN-ATALANTA
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Gimenez. A disp.: Terracciano, Pittarella, Odogu, Athekame, Estupinan, Jashari, Fofana, Nkunku, Fullkrug. All. Allegri
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. A disp.: Sportiello, Kossounou, Bakker, Musah, Samardzic, Pasalic, Scamacca, Zalewski, Sulemana. All. Palladino
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