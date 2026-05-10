MIL-ATA (1-3): Pavlovic accorcia le distanze. Sfilza di gialli per i diffidati del Milan

MIL-ATA (1-3): Pavlovic accorcia le distanze. Sfilza di gialli per i diffidati del MilanMilanNews.it
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Ieri alle 22:34News
di Lorenzo De Angelis

Il solito Strahinja Pavlovic segna all'88esimo minuto il gol per l'onore. Poco dopo la rete del serbo sono arrivate una sfilze di brutte notizie per Allegri in vista della sfida di Genova, considerate le ammonizioni per Estupinan e Saelemaekers, entrambi diffidati. 

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN-ATALANTA

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Gimenez. A disp.: Terracciano, Pittarella, Odogu, Athekame, Estupinan, Jashari, Fofana, Nkunku, Fullkrug. All. Allegri

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. A disp.: Sportiello, Kossounou, Bakker, Musah, Samardzic, Pasalic, Scamacca, Zalewski, Sulemana. All. Palladino