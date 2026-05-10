MIL-ATA (0-3): traversa di Nkunku, oggi non si segna. Miracolo di Carnesecchi

MIL-ATA (0-3): traversa di Nkunku, oggi non si segna. Miracolo di CarnesecchiMilanNews.it
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Ieri alle 22:23News
di Manuel Del Vecchio

E oggi proprio non si segna. Dopo il palo di Rabiot e il gol mangiato da Leao arriva anche la traversa di Nkunku su un miracolo senza senso di Carnesecchi. Lavoro splendido di Fullkrug in area di rigore, sponda per il francese che va di piattone a botta sicura. Il portiere della Dea manda la palla sulla traversa con la parata dell'anno. Si rimane sullo 0-3 per l'Atalanta.