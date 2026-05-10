MIL-ATA (0-3): annullato un gol a Fullkrug per fuorigioco

MIL-ATA (0-3): annullato un gol a Fullkrug per fuorigioco
Ieri alle 22:27News
di Manuel Del Vecchio

Questa sera vietato esultare: al minuto 81 annullato un gol a Fullkrug per fuorigioco. Il tedesco era stato bravo ad avventarsi su un pallone vagante dopo una deviazione di tacco di Nkunku su cross di Estupinan.