Terzo gol dell'Atalanta e la Sud non ci sta: "Ci avete rotto il cazzo". Poi abbandona lo stadio

Terzo gol dell'Atalanta e la Sud non ci sta: "Ci avete rotto il cazzo". Poi abbandona lo stadioMilanNews.it
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Ieri alle 22:04News
di Manuel Del Vecchio

E alla fine è degenerata. Terzo gol dell'Atalanta, papera di Maignan su tiro di Raspadori sul palo, Milan in bambola e stadio completamente insofferente verso i rossoneri, con la Sud che intona forte e chiaro: "Ci avete rotto il cazzo". Poi cala il silenzio su San Siro, con la Curva che abbandona lo stadio lasciando vuoto il settore. Ora si sentono solo i pochi tifosi dell'Atalanta venuti in trasferta.