Stagione 26/27: l'elenco degli staff di tutte le squadre del Settore Giovanile maschile rossonero
La nuova stagione sportiva 2026/27 è pronta a entrare nel vivo. Ecco l'elenco degli staff di tutte le squadre del Settore Giovanile maschile rossonero che saranno impegnate alla PUMA House of Football:
PRIMAVERA U20 MASCHILE
Inizio attività 13 luglio
Giovanni Renna (allenatore)
Francesco De Francesco (vice allenatore)
Edoardo Caroglio (team manager)
Luca Castellazzi (allenatore portieri)
Andrea Caronti (preparatore atletico)
Arturo Gerosa (riatletizzatore)
Jacopo Burini (addetto alla video analisi)
CAMPIONATO NAZIONALE U18 MASCHILE
Inizio attività 13 luglio
Vito Michele Antonelli (allenatore)
Alessandro Artusa (vice allenatore)
Antonio Asile (allenatore portieri)
Andrea Moscovini (preparatore atletico)
CAMPIONATO NAZIONALE U17 MASCHILE
Inizio attività 3 agosto
Marco Parolo (allenatore)
Marco Luciano Visconti (vice allenatore)
Simone Invernizzi (allenatore portieri)
Antonio Sechi (preparatore atletico)
CAMPIONATO NAZIONALE U16 MASCHILE
Inizio attività 10 agosto
Simone Baldo (allenatore)
Nicola Matteucci (vice allenatore)
Filippo Parodi (allenatore portieri)
Maurizio Paolo Buriani (preparatore atletico)
CAMPIONATO NAZIONALE U15 MASCHILE
Inizio attività 10 agosto
Lorenzo Cresta (allenatore)
Pasquale Desiderio (vice allenatore)
Filippo Parodi (allenatore portieri)
Pietro Ladu (preparatore atletico)
GIOVANISSIMI REGIONALI U14 MASCHILE
Inizio attività 17 agosto
Marco Merlo (allenatore)
Gianluca Manes (vice allenatore)
Alessandro Guzzetti (allenatore portieri)
Andrea Spini (preparatore atletico)
ESORDIENTI U13 PRO MASCHILE
Inizio attività 22 agosto
Michele Ravera (allenatore)
Giuseppe Vuono (vice allenatore)
Mirko Pigozzi (allenatore portieri)
Andrea Spini (preparatore atletico)
ESORDIENTI U12 MASCHILE
Inizio attività 23 agosto
Mattia Proserpio (allenatore)
Lino Marzorati (vice allenatore)
Mirko Pigozzi (allenatore portieri)
Andrea Spini (preparatore atletico)
ESORDIENTI U11 MASCHILE
Inizio attività 25 agosto
Andrea Carbonara (allenatore)
Riccardo Pozzi (vice allenatore)
Alessandro Guzzetti (allenatore portieri)
PULCINI U10 MASCHILE
Inizio attività 26 agosto
Luca Tettamanti (allenatore)
Elena Vagni (vice allenatore)
Alessandro Guzzetti (allenatore portieri)
PULCINI U9 MASCHILE
Inizio attività 27 agosto
Tommaso Venza (allenatore)
Andrea Colombo (vice allenatore)
PRIMI CALCI - U8 MASCHILE
Inizio attività 28 agosto
Elisa Pizzo (allenatrice)
Derege Mazzoccato (vice allenatore)
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