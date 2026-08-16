Stagione 26/27: l'elenco degli staff di tutte le squadre del Settore Giovanile maschile rossonero

Stagione 26/27: l'elenco degli staff di tutte le squadre del Settore Giovanile maschile rossoneroMilanNews.it
Ieri alle 23:41News
di Redazione MilanNews
fonte acmilan.com

La nuova stagione sportiva 2026/27 è pronta a entrare nel vivo. Ecco l'elenco degli staff di tutte le squadre del Settore Giovanile maschile rossonero che saranno impegnate alla PUMA House of Football:

PRIMAVERA U20 MASCHILE
Inizio attività 13 luglio

Giovanni Renna (allenatore)
Francesco De Francesco (vice allenatore)
Edoardo Caroglio (team manager)
Luca Castellazzi (allenatore portieri)
Andrea Caronti (preparatore atletico)
Arturo Gerosa (riatletizzatore)
Jacopo Burini (addetto alla video analisi)

CAMPIONATO NAZIONALE U18 MASCHILE
Inizio attività 13 luglio

Vito Michele Antonelli (allenatore)
Alessandro Artusa (vice allenatore)
Antonio Asile (allenatore portieri)
Andrea Moscovini (preparatore atletico)

CAMPIONATO NAZIONALE U17 MASCHILE
Inizio attività 3 agosto

Marco Parolo (allenatore)
Marco Luciano Visconti (vice allenatore)
Simone Invernizzi (allenatore portieri)
Antonio Sechi (preparatore atletico)

CAMPIONATO NAZIONALE U16 MASCHILE
Inizio attività 10 agosto

Simone Baldo (allenatore)
Nicola Matteucci (vice allenatore)
Filippo Parodi (allenatore portieri)
Maurizio Paolo Buriani (preparatore atletico)

CAMPIONATO NAZIONALE U15 MASCHILE
Inizio attività 10 agosto

Lorenzo Cresta (allenatore)
Pasquale Desiderio (vice allenatore)
Filippo Parodi (allenatore portieri)
Pietro Ladu (preparatore atletico)

GIOVANISSIMI REGIONALI U14 MASCHILE
Inizio attività 17 agosto

Marco Merlo (allenatore)
Gianluca Manes (vice allenatore)
Alessandro Guzzetti (allenatore portieri)
Andrea Spini (preparatore atletico)

ESORDIENTI U13 PRO MASCHILE
Inizio attività 22 agosto

Michele Ravera (allenatore)
Giuseppe Vuono (vice allenatore)
Mirko Pigozzi (allenatore portieri)
Andrea Spini (preparatore atletico)

ESORDIENTI U12 MASCHILE
Inizio attività 23 agosto

Mattia Proserpio (allenatore)
Lino Marzorati (vice allenatore)
Mirko Pigozzi (allenatore portieri)
Andrea Spini (preparatore atletico)

ESORDIENTI U11 MASCHILE
Inizio attività 25 agosto

Andrea Carbonara (allenatore)
Riccardo Pozzi (vice allenatore)
Alessandro Guzzetti (allenatore portieri)

PULCINI U10 MASCHILE
Inizio attività 26 agosto

Luca Tettamanti (allenatore)
Elena Vagni (vice allenatore)
Alessandro Guzzetti (allenatore portieri)

PULCINI U9 MASCHILE
Inizio attività 27 agosto

Tommaso Venza (allenatore)
Andrea Colombo (vice allenatore)

PRIMI CALCI - U8 MASCHILE
Inizio attività 28 agosto

Elisa Pizzo (allenatrice)
Derege Mazzoccato (vice allenatore)