Manfredini: "Leao, per me, è più un problema che un giocatore su cui si può fare affidamento"

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Il tormentone Leao non sembra avere fine. Christian Manfredini dice la sua sull'affidabilità del portoghese nel caso in cui dovesse rimanere

Leao va o Leao resta? È il tormentone dell’estate rossonera. Il portoghese, che ad inizio estate aveva mancato di rispetto al club con delle interviste in cui diceva chiaramente di voler andare via, ora ha cambiato totalmente toni visto che non è arrivata manco una briciola di interesse da squadre di Premier League. Christian Manfredini, in diretta ad Arena Sportium, ne parla così

“Penso che il Milan abbia tanti problemi. È arrivato un allenatore nuovo, catapultato in un mondo diverso, deve capire come funziona. E Leao, per me, è più un problema che un giocatore su cui si può fare affidamento. L’ha manifestato tante volte che vuole andare via, adesso è rimasto, con quale testa rimarrà? I tifosi come lo vedranno, come lo aiuteranno? Credo che il Milan abbia tanti problemi da risolvere, ma tanti. E non penso che vorrà vincere al primo anno, ma punterà a costruire qualcosa”.