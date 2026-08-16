Maguire positivo su Amorim: "Bello rivederlo, spero che faccia una grande stagione al Milan"

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Harry Maguire spende belle parole per il suo ex allenatore Ruben Amorim, oggi sulla panchina del Milan

L'amichevole di ieri tra Manchester United e Milan è stata anche l'occasion per Ruben Amorim di ritrovare il suo vecchio club. Il portoghese è rimasto alla guida de Red Devils per circa 14 mesi, fino a febbraio 2026, quando fu esonerato dopo un pareggio casalingo e delle dichiarazioni rivolte alla dirigenza che evidentemente non erano piaciute al board.

L'allenatore rossonero ha comunque salutato con grande piacere i suoi ex giocatori, nonostante con qualcuno di loro la scintilla non sia mai scattata. Harry Maguire, che ieri ha segnato il gol che ha sbloccato la partita, ha speso belle parole per il suo ex allenatore: "È stato bello incontrare di nuovo Ruben Amorim, è un grande allenatore. Non ho niente di negativo da dire sulla persona. Non ha funzionato allo United, ma ora si trova in un Club molto grande. Li seguirò e spero abbiano una grande stagione".