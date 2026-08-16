Chukwueze: "Ramos è fantastico, uno con cui vuoi giocare. Sa quando venire incontro, è bravo nel gioco aereo e attacca la profondità alle spalle dei difensori"

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Samu Chukwueze parla del nuovo compagno di squadra Gonçalo Ramos

Samuel Chukwueze è probabilmente il calciatore più intrigante di questo pre campionato rossonero. Era arrivato durante l'estate 2023 con la nomea di "nuovo Leao", ma in Italia ha trovato tante difficoltà date dall'utilizzo che ne faceva Pioli e dalla fisicità della Serie A. Era finito ai margini del progetto rossonero, tant'è che l'anno scorso ha speso l'intera stagione in prestito al Fulham. Un cambio di aria e di ambiente che evidentemente gli ha fatto bene, visto che è tornato a Milanello con un altro piglio e soprattutto con tanta voglia di mettersi in gioco. Amorim lo sta provando in un ruolo assolutamente inedito: esterno di centrocampo a piede invertito nel 3-4-2-1 che è il marchio di fabbrica dell'allenatore portoghese. Chukwu sta dando risposte positive, pur ammettendo che c'è ancora molto su cui lavorare.

Il nigeriano è stato l'MVP dell'amichevole contro il Manchester United con un gol e ben due assist, uno per Cissè e uno per Gonçalo Ramos. La squadra di Carrick non ha mai letto la sua posizione in campo e lui ha dato sfoggio di giocate importanti, che fanno ben sperare per l'inizio della stagione regolare. Lui rimane con i piedi per terra, consapevole di avere ancora molto su cui lavorare. Queste le sue dichiarazioni rilasciate ieri sera alla Gazzetta dello Sport, dopo l'amichevole in Polonia.

Quanto è importante avere un attaccante come Gonçalo Ramos?

"Penso che sia un attaccante fantastico, uno con cui vuoi giocare. Sa quando venire incontro, è bravo nel gioco aereo e attacca la profondità alle spalle dei difensori. Penso che sia un ragazzo fantastico".

Cosa le ha detto dopo l'assist?

"È una cosa tra me e lui".