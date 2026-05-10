"Paolo alè, Paolo Maldini": San Siro canta per lo storico capitano con il Milan sotto di tre gol

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E alla fine è arrivato anche il coro per Paolo Maldini al termine di una serata nata male e finita peggio, sportivamente parlando. Il Milan è sotto 3-0 a San Siro contro una modesta Atalanta, la Curva, dopo aver contestato pesantemente Giorgio Furlani prima e durante il match, ha abbandonato il settore lasciando lo stadio in un silenzio surreale.

Silenzio rotto solo da qualche sporadica e casuale azione offensiva del Milan, che ha un po' acceso il pubblico presente. Poi, al minuto 84, il coro per Paolo Maldini: "Paolo alè, Paolo Maldini". Allontanato da Cardinale a giugno 2023, lo storico capitano rossonero è utilizzato come "simbolo" della protesta nei confronti dell'attuale proprietà e dirigenza.