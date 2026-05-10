MN - Milan-Atalanta, il dato sulle presenze a San Siro: 73.498 biglietti venduti

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Ieri alle 21:48News
di Manuel Del Vecchio

Il Milan ha comunicato il dato definitivo degli spettatori presenti questa sera a San Siro per la gara contro l'Atalanta, valida per la 36^ giornata di Serie A: sono stati venduti 73.498 biglietti, abbonamenti compresi.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Leão, Gimenez. A disp.: Pittarella, Terracciano; Athekame, Estupiñan, Odogu; Fofana, Jashari; Füllkrug, Nkunku. All.: Allegri.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolašinac; Zappacosta, De Roon, Éderson, Zalewski; De Ketelaere, Raspadori; Krstović. A disp.: Rossi, Sportiello; Ahanor, Kossounou, Obrić; Bakker, Bellanova, Musah, Pašalić, Samardžić; Scamacca, Sulemana, Vavassori. All.: Palladino

Arbitro: Zufferli di Udine.