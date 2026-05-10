MIL-ATA (2-3): Nkunku su rigore. Troppo tardi?

MIL-ATA (2-3): Nkunku su rigore. Troppo tardi?MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 22:41News
di Manuel Del Vecchio

3-2 del Milan nel recupero con Nkunku. Calcio di rigore perfetto del francese che batte Carnesecchi dagli undici metri. Troppo tardi? Reazione rabbiosa dei rossoneri che però hanno dormito per troppo tempo.