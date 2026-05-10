MIL-ATA (2-3): incredibile a San Siro, Nkunku riapre tutto dal dischetto

MIL-ATA (2-3): incredibile a San Siro, Nkunku riapre tutto dal dischetto
Ieri alle 22:40News
di Lorenzo De Angelis

Incredibile quanto sta succedendo a San Siro, con il Milan che da 0-3 si ritrova in pieno recupero a poter addirittura provare a pareggiarla questa partita. Dopo il gol di Pavlovic, infatti, la formazione di Massimiliano Allegri ha clamorosamente riaperto la gara grazie al rete dagli undici metri di Nkunku.  