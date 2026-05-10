MIL-ATA (0-2): si pretendevano delle risposte. Bene, queste non sono arrivate
Dopo una settimana del genere il popolo rossonero pretendeva delle risposte da parte della squadra, reduce da una serie di risultati che deludenti è dire poco. Bene, queste non sono arrivate, neanche in questo primo tempo incommentabile contro l'Atalanta. Nonostante un avvio che sembrava promettere bene, la formazione di Massimiliano Allegri si è sciolta come neve al sole, subendo prima il gol di Ederson (7') e poi quello di Zappacosta (29').
I fischi di San Siro al termine dei primi 45 minuti non lasciano scampo a nessuno, anche perché in una partita dove ti giochi tanto, anzi, troppo, un atteggiamento del genere non è ammissibile.
LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN-ATALANTA
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Gimenez. A disp.: Terracciano, Pittarella, Odogu, Athekame, Estupinan, Jashari, Fofana, Nkunku, Fullkrug. All. Allegri
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. A disp.: Sportiello, Kossounou, Bakker, Musah, Samardzic, Pasalic, Scamacca, Zalewski, Sulemana. All. Palladino
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