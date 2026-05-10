MIL-ATA (0-2): si pretendevano delle risposte. Bene, queste non sono arrivate

MIL-ATA (0-2): si pretendevano delle risposte. Bene, queste non sono arrivateMilanNews.it
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Ieri alle 21:34News
di Lorenzo De Angelis

Dopo una settimana del genere il popolo rossonero pretendeva delle risposte da parte della squadra, reduce da una serie di risultati che deludenti è dire poco. Bene, queste non sono arrivate, neanche in questo primo tempo incommentabile contro l'Atalanta. Nonostante un avvio che sembrava promettere bene, la formazione di Massimiliano Allegri si è sciolta come neve al sole, subendo prima il gol di Ederson (7') e poi quello di Zappacosta (29'). 

I fischi di San Siro al termine dei primi 45 minuti non lasciano scampo a nessuno, anche perché in una partita dove ti giochi tanto, anzi, troppo, un atteggiamento del genere non è ammissibile. 

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN-ATALANTA

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Gimenez. A disp.: Terracciano, Pittarella, Odogu, Athekame, Estupinan, Jashari, Fofana, Nkunku, Fullkrug. All. Allegri

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. A disp.: Sportiello, Kossounou, Bakker, Musah, Samardzic, Pasalic, Scamacca, Zalewski, Sulemana. All. Palladino