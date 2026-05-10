MIL-ATA (0-2): primo cambio nel Milan, fuori Loftus, dentro Nkunku

MIL-ATA (0-2): primo cambio nel Milan, fuori Loftus, dentro NkunkuMilanNews.it
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Ieri alle 21:53News
di Lorenzo De Angelis

Di rientro dagli spogliatoi Massimiliano Allegri ha subito sfruttato il post slot per una sostituzione offensiva. Al 45esimo il tecnico rossonero ha infatti deciso di sostituire Loftus-Cheek, uscito acciaccato dalla prima frazione di gioco, per far entrare in campo Christopher Nkunku

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN-ATALANTA

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Gimenez. A disp.: Terracciano, Pittarella, Odogu, Athekame, Estupinan, Jashari, Fofana, Nkunku, Fullkrug. All. Allegri

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. A disp.: Sportiello, Kossounou, Bakker, Musah, Samardzic, Pasalic, Scamacca, Zalewski, Sulemana. All. Palladino