MIL-ATA (0-2): primo cambio nel Milan, fuori Loftus, dentro Nkunku
Di rientro dagli spogliatoi Massimiliano Allegri ha subito sfruttato il post slot per una sostituzione offensiva. Al 45esimo il tecnico rossonero ha infatti deciso di sostituire Loftus-Cheek, uscito acciaccato dalla prima frazione di gioco, per far entrare in campo Christopher Nkunku.
LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN-ATALANTA
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Gimenez. A disp.: Terracciano, Pittarella, Odogu, Athekame, Estupinan, Jashari, Fofana, Nkunku, Fullkrug. All. Allegri
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. A disp.: Sportiello, Kossounou, Bakker, Musah, Samardzic, Pasalic, Scamacca, Zalewski, Sulemana. All. Palladino
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