MN - Presente anche Ibrahimovic a San Siro per Milan-Atalanta

MN - Presente anche Ibrahimovic a San Siro per Milan-AtalantaMilanNews.it
Ieri alle 21:24News
di Lorenzo De Angelis

Dirigenza praticamente al completo in quel di San Siro per la partita di questa sera tra Milan ed Atalanta. Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, al seguito della squadra di Massimiliano Allegri è presente anche Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird. 

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN-ATALANTA

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Gimenez. A disp.: Terracciano, Pittarella, Odogu, Athekame, Estupinan, Jashari, Fofana, Nkunku, Fullkrug. All. Allegri

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. A disp.: Sportiello, Kossounou, Bakker, Musah, Samardzic, Pasalic, Scamacca, Zalewski, Sulemana. All. Palladino