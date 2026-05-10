Pellegatti su Milan-Atalanta: “Partita più importante dei prossimi 5 anni, fondamentale tornare in Champions”

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Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha commentato la partita che andrà in scena questa sera a Milano San Siro tra Milan e Atalanta. Queste le sue parole:

"È la partita più importante dei prossimi 5 anni. Andare in Champions League vorrebbe dire tornare alla normalità, avere un budget, avere la possibilità di fare un investimento, la possibilità di non perdere grandi giocatori come Maignan, Rabiot e Modric, che poi parliamone perché il Milan li potrebbe perdere ugualmente. Non andare in Champions vorrebbe dire avere una campagna acquisti che quando vai da un giocatore non viene, perché Akanji non è venuto anche perché il Milan non era in Champions League, e convincere i Goretzka o altri giocatori a venire e non stare nel palcoscenico della Champions League sarebbe difficile e vorrebbe dire quindi fare una campagna acquisti di livello minore, non solo a livello economico, ma anche perché i giocatori di grande caratura non vengono se non sono sicuri di giocare la Champions League a buoni livelli. Ecco perché la partita di oggi è la partita più importante perché deve dare i tre punti, deve far sì al Milan di ritornare al terzo posto".