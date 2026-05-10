MIL-ATA (0-2): ammonito Leao. Diffidato, salterà il Genoa

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Continuano le brutte notizie in questa serata cominciata male e che sta proseguendo peggio. Al minuto 34 Rafael Leao si fa ammonire per un intervento in netto ritardo su Scalvini che Zufferli non ha perdonato. Per via di questa sanzione il numero 10 del Milan salterà il prossimo turno di campionato, ovvero la trasferta di Genova contro il Grifone di Daniele De Rossi.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN-ATALANTA

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Gimenez. A disp.: Terracciano, Pittarella, Odogu, Athekame, Estupinan, Jashari, Fofana, Nkunku, Fullkrug. All. Allegri

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. A disp.: Sportiello, Kossounou, Bakker, Musah, Samardzic, Pasalic, Scamacca, Zalewski, Sulemana. All. Palladino