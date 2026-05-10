MN - "Tirate fuori i coglioni": la Curva Sud prova a svegliare il Milan
Dopo un primo tempo decisamente difficile, il Milan è sotto di due gol con l'Atalanta che è entrata in area sempre con estrema facilità, la Curva Sud inizia a prendere di mira anche la squadra. Parte il coro "Tirate fuori i coglioni", con la squadra che ha preso un palo clamoroso con Rabiot ad inizio gara e ha sbagliato un gol incredibile con Leao qualche minuto fa.
Ambiente sempre più caldo e pesante, con continui cori contro Furlani da inizio partita.
Pubblicità
News
Dirigenza, allenatore e squadra: la contestazione è certificata dai fatti. Furlani, D'Amico, Italiano: cosa emergedi Pietro Mazzara
Le più lette
1 Dirigenza, allenatore e squadra: la contestazione è certificata dai fatti. Furlani, D'Amico, Italiano: cosa emerge
01/05 Dopo le proteste, la Fifa rivede la sua politica sui prezzi: biglietti meno cari (ma dai Mondiali 2030)
Primo Piano
Tare: "Dobbiamo passare dalle parole ai fatti. Magari forse andando qualche giorno prima tutti insieme in ritiro"
Luca SerafiniLe colpe di Furlani. Allegri, Modric, mercato: il futuro è adesso. Le scuse di Maignan. Solo Curva e Club rifiutano il "tutti contro tutti"
Leao va preteso, non svenduto. Scaricarlo è facile, sostituirlo no, quindi il Milan si faccia prima due domande
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com