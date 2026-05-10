MN - "Tirate fuori i coglioni": la Curva Sud prova a svegliare il Milan

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Dopo un primo tempo decisamente difficile, il Milan è sotto di due gol con l'Atalanta che è entrata in area sempre con estrema facilità, la Curva Sud inizia a prendere di mira anche la squadra. Parte il coro "Tirate fuori i coglioni", con la squadra che ha preso un palo clamoroso con Rabiot ad inizio gara e ha sbagliato un gol incredibile con Leao qualche minuto fa.

Ambiente sempre più caldo e pesante, con continui cori contro Furlani da inizio partita.