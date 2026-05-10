"Rifate tutto da zero, ridateci il Milan": striscione di protesta anche al secondo anello rosso

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Contestazione ci si aspettava e contestazione è stata. Prima fuori dallo stadio, con degli striscioni inequivocabili: "Furlani vattene", poi dentro con una coreografia fatta con i flash del telefono: "G.F. Out". Giorgio Furlani out.

Il malcontento però non riguarda solo la Curva Sud ed il tifo organizzato, ma prende tutto lo stadio. Al secondo anello rosso infatti è comparso uno striscione con su scritto: "Rifate tutto da zero, ridateci il Milan". E si alza in questi istanti il coro della Sud: "Il Milan siamo noi!".