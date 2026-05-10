MIL-ATA (0-1): Atalanta subito in vantaggio con Ederson

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E pensare che il Milan aveva cominciato anche bene, con il palo di Rabiot. Ma quando qualcosa va storto, quasi sempre è destino che continui ad andare in questo modo. E per come è cominciata la partita di questa sera la sensazione è che l'andazzo possa essere questo, anche perché al primo tiro in porta l'Atalanta ha trovato la rete del vantaggio con Ederson al sesto minuto.

Male la difesa del Milan, in particolare Rabiot e De Winter, in netto ritardo sul tiratore della Dea, indisturbato al momento della conclusione. La serata, già tesa, si fa ulteriormente in salita.