De Winter a Milan Tv: "Questo è il messaggio: bisogna dare il massimo"

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Koni De Winter questa sera torna titolare nella difesa a tre rossonera nella cruciale gara contro l'Atalanta. Il difensore belga sostituisce lo squalificato Tomori e ha parlato ai microfoni di Milan TV nel pre-gara. Queste le sue dichiarazioni.

Momento decisivo: che settimana avete vissuto?

"Bisogna dare il massimo, questo è il messaggio che abbiamo ricevuto come gruppo. Dobbiamo fare di più per il compagno e ognuno deve elevare la sua prestazione in questo momento"

Atalanta insidiosa: quale la chiave per stasera?

"Come sempre dobbiamo essere uniti e compatti, dobbiamo lavorare di squadra: tutti dobbiamo dare qualcosa in più per aiutare il compagno"