Sconfitta in rimonta, Cuesta contro le decisioni arbitrali: "Quanto successo oggi l'ha visto tutta Italia, Parma merita rispetto"

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Nel post partita di Parma-Roma, sfida al limite del rocambolesco vinta dai giallorossi al 101esimo minuto grazie ad un calcio di rigore glaciale del solito Donyell Malen, l'allenatore dei ducali Carlos Cuesta è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la prestazione della sua squadra, mostrando tutto il suo disappunto per quanto successo negli ultimi, concitati, minuti di gara. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Sul calcio di rigore della Roma

“L’ha visto tutta Italia, e penso che Parma merita rispetto. C’è un possibile rigore contro il Napoli, e sono stato il primo a dire che non c’era niente. Però oggi è ovvio. Parma è un club storico, uno dei più importanti in Italia e merita rispetto”.

Lei intende il fallo su Pellegrino a metà campo?

“C’è una dinamica molto ovvia, non solo in area di rigore nostra ma in tutto il campo, dal 2 a 1 fino al 2 a 3 loro. Anche quando abbiamo provato a fare il 3 a 2, hanno fischiato un fallo contro Pellegrino che non c’era, dal quale è partita poi l’azione del loro calcio di rigore”.