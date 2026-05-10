Tare: "Champions fondamentale, ma non per me: per tutto l'ambiente"

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Igli Tare, Direttore Sportivo rossonero, ha parlato a DAZN prima di Milan-Atalanta. Le sue dichiarazioni:

Quanto determina per il futuro del progetto Allegri-Tare la qualificazione in Champions?

“È fondamentale, ma non per me. Per tutto l’ambiente: società, tifosi, la storia di questo club. Abbiamo fatto una stagione importante, le ultime sei settimane ci siamo fermati e abbiamo rallentato ma abbiamo il destino nelle nostre mani. Dobbiamo dare una risposta importante. La partecipazione in Champions per questa società è fondamentale: non solo a livello economico ma anche per quello sportivo”.