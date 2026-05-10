Coreografia della Curva con le luci contro Furlani: "GF OUT"

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Come successo anche nell'ultima partita di San Siro, quando il Milan ha pareggiato contro la Juventus, anche oggi la Curva Sud propone una coreografia organizzata con le luci dei telefoni. Allora fu una polemica contro i prezzi del biglietto, questa volta la protesta investe ancora Giorgio Furlani, come accaduto per tutto il pomeriggio nel corteo d'avvicinamento a San Siro. Questa la scritta composta dai tifosi rossoneri: "GF OUT". Un chiaro invito all'amministratore delegato milanista.

L'INTRO DELLA FANZINE DELLA CURVA SUD CONTRO LA PROPRIETÀ ROSSONERA (LEGGI QUI LA VERSIONE COMPLETA)

"Esattamente 4 anni fa festeggiavamo la vittoria di uno degli scudetti più belli della storia del Milan, un campionato vinto ammirando in campo tutte le componenti che resero quella squadra vincente anche quando sulla carta non era la favorita: coraggio, grinta, compattezza, unità, voglia di vincere, la forza del gruppo e il supporto incredibile di una tifoseria capace di trasformare il sangue in fuoco, un autentico concentrato di MILANISMO che regalò a tutto il popolo rossonero una vittoria indimenticabile. E oggi, dopo 4 anni, dove siamo arrivati?

Quella squadra vincente, alla quale sarebbero bastati pochi innesti ma di spessore internazionale per ambire a grandi traguardi, è stata smantellata completamente da una dirigenza totalmente incapace e incompetente, guidata da quel GIORGIO FURLANI che resta caparbiamente in piedi sulle macerie del SUO fallimento sportivo che è sotto gli occhi di tutti, tranne di chi non ha interesse a cacciarlo e di chi incentra la sua visione del Milan in un'ottica esclusivamente finanziaria e speculativa basata sul solo tornaconto economico, calpestando puntualmente e vergognosamente la storia del Milan, il suo blasone, la sua tradizione e quelle ambizioni che accompagnano da sempre i tifosi rossoneri".